Sette punti e un rimpianto. Empoli, effetto Iachini sotto gli occhi di tutti

Risultato finale: SPAL-Empoli 2-2 - 5’ Kurtic (S), 24’ Caputo (E), 43’ Krunic (E), 67’ Kurtic (S)

Continua a portare benefici la cura Iachini in casa Empoli. Il tecnico, dal momento del suo arrivo, ha conquistato sette punti in tre partite e oggi nell’anticipo sul campo della SPAL ha addirittura ’rischiato’ di fare bottino pieno dopo 270’. Un cambio di tendenza, quello toscano, sotto gli occhi di tutti perché con Andreazzoli in panchina l’Empoli ha ricevuto tanti elogi ma conquistato pochi punti. Pochissimi, per puntare alla salvezza. Allora il cambio tecnico di inizio novembre ha portato i suoi frutti: la formazione toscana continua a viaggiare e può anche avere il rimpianto di non aver tenuto il vantaggio al Mazza di Ferrara fino al 90', vista la superiorità numerica a partire dal 48'. Poco male, se l’Empoli dovesse continuare a giocare con questo ritmo: in questo caso, la salvezza sarà centrata ancor prima del 38esimo turno.