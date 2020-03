Si proseguirà a porte chiuse? Risponde Ceferin: "Non lo stiamo valutando per le finali"

Aleksandar Ceferin, presidente dell'UEFA, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini di 'Repubblica' e s'è detto pronto a utilizzare tutta l'estate pur di portare al termine questa stagione. Dopo aver risposto alle critiche per la disputa del doppio confronto tra Atalanta e Valencia, Ceferin ha poi così risposto alla domanda relativa a una eventuale ripresa delle competizioni europee a porte chiuse: "Mi è difficile immaginare tutte le gare a porte chiuse - ha detto -, ma ora non sappiamo se riprenderemo, col pubblico o senza. Se non ci fosse alternativa, sarebbe meglio finire comunque i campionati. Posso dire che non penso alle finali delle coppe europee a porte chiuse".