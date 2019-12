© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Visita di cortesia a Milano per il Barcellona, che ha ricevuto il Sassuolo: il dg Carnevali ha confermato gli ottimi rapporti presenti con il club blaugrana e, stando a quanto rivela Sky, ha ricevuto la disponibilità dei catalani a far diventare neroverdi i migliori giovani in uscita dalla Cantera. Di contro, i talenti più fulgidi del Sassuolo potrebbero fare il percorso inverso, con Jeremie Boga che potrebbe essere il primo qualora confermasse le grandi prestazioni degli ultimi weekend.