In virtù del suo ruolo e della classifica guarderà il derby di Torino con occhi granata? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che ha accuratamente evitato la risposta: "Con tutta la buona volontà da parte sua per farmi fare polemica - ha replicato Conte al giornalista - io dico che guardo solo in casa nostra. Guardo solo alla gara col Bologna che è una gara molto difficile, vogliamo uscire dal Dall'Ara con dei punti e speriamo siano tre. Pensiamo al nostro che è già difficile".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Antonio Conte.