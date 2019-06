Sirigu: "Europei? Sarei felice. Torino cerca stabilità nei primi posti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Direttamente da Coverciano, il portiere del Torino Salvatore Sirigu ha commentato la stagione con il Torino ma anche i prossimi impegni della nazionale italiana attraverso il microfono di Rai Sport.

Gli europei del prossimo anno. "Sono tornato in Nazionale lavorando quotidianamente e pensando prima ai miei obiettivi nel Toro. Non ho mai nascosto il piacere di essere titolare, quando vengo qua mi metto a disposizione come se dovessi sempre giocare titolare. A volte lo sono stato, altre no, ma questo non è un problema".

Buffon lascia Parigi. "È una figura importante per il calcio. Viene visto come icona della Juventus, ma per gli italiani è il portiere che ha vinto l’ultimo mondiale. Nel suo futuro credo ci sia un ruolo legato alla Nazionale, rientrerebbe nella normalità delle cose e del suo percorso".

L'annata granata. "Delusione per la mancata qualificazione in Europa League? Sì, è innegabile. Con una stagione del genere non arrivarci lascia amarezza ma anche la consapevolezza di aver fatto bene. Abbiamo comunque tenuto un buon passo, al pari di squadre che in teoria avrebbero dovuto avere 10 o 15 punti in più di noi, quindi questo è soddisfacente. Anche perchè il Torino non puntava solo quest’anno all’Europa League, ma cerca di fare un programma studiato negli anni dove possa stabilirsi come quarta o quinta forza di questo campionato".