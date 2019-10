© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salvatore Sirigu ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria dell'Italia contro il Liechtenstein (5-0): "Siamo una Nazionale che punta alla continuità di risultati, e in questo momento è un aspetto positivo. La concorrenza tra i pali? Non c'è rabbia di dimostrare qualcosa, non c'è una rivalità, ma solo la voglia di giocare. Quando si è chiamati in causa bisogna sempre dare il meglio. Io poi ho anche una responsabilità, sono tra i più grandi e devo dunque aiutare a far crescere i ragazzi. Inoltre, se tutti alziamo il livello - non solo i portieri - ne risente in positivo tutta la Nazionale".