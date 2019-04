© foto di Federico Gaetano

Il portiere del Torino, Salvatore Sirigu, ha parlato a La Stampa del suo periodo in granata, aprendo la possibilità a un'eventuale partenza. "Per noi sardi il calcio è il Cagliari. Ma essere andato via dalla Sardegna mi ha fatto crescere come uomo. A Venezia sono stato anche sette mesi senza vedere la mia famiglia e avevo 15 anni. Il Torino? È una stazione importante, quando il presidente Cairo mi ha chiamato ho detto sì per la voglia di riportare la squadra e me stesso in alto. Non posso saperlo. Il calcio ha determinate esigenze, se dovesse arrivare un’offerta io e il presidente ci parleremo e valuteremo i pro e i contro".