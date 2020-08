Siviglia, Lopetegui: "Davanti a noi c era la miglior coppia di punte. Ma che reazione..."

vedi letture

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, commenta in conferenza stampa la vittoria contro l'Inter, che ha permesso agli andalusi di alzare al cielo la sesta Europa League: "Sono molto felice e molto orgoglioso di tutti i miei giocatori. Di tutto lo staff e del personale. Di tutti quelli che ci hanno aiutato a centrare questo obiettivo meraviglioso. Sapevamo di avere davanti al miglior coppia di punte in circolazione e una squadra che ottimizza il suo gioco per le azioni dei suoi attaccanti. Una squadra con automatismi oliati da un punto di vista offensivo. Non ci aspettavamo un rigore così presto. Mi tengo stretta la nostra reazione dopo un momento difficile, che ha messo alla prova la nostra resistenza, mentalità e ambizione. È una bella partita, con un secondo tempo controllato più da noi che da loro. Non abbiamo sofferto e abbiamo fatto un gran gol. Alla fine è un successo di tutti, di chi ha segnato e chi no, di chi a giocato e chi no, di chi ci ha aiutato in questi mesi. Il ruolo di queste persone è imprescindibile affinché la squadra funzioni. Ringrazio tutti, soprattutto chi ha potuto contribuire meno. Senza di loro non ce l'avremmo fatta".