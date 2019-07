Siviglia, per Ben Yedder sondaggi di Roma, Napoli e Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ben Yedder lascerà il Siviglia in questa finestra di mercato. Le voci dalla Spagna confermano le indiscrezioni, ma come riportato da Estadio Deportivo non verrà ceduto per meno di 40 milioni di euro, la clausola rescissoria inserita nel contratto. Sul giocatore ben tre compagini italiane: Roma, Milan e Napoli sono interessate al calciatore francese del Siviglia, autore di 70 reti in 138 presenze con la maglia degli andalusi.