Skorupski: "Trend negativo non era causato dall'assenza di Mihajlovic"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

"E' cambiato davvero tutto con la presenza di Sinisa Mihajlovic? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa al portiere del Bologna Lukasz Skorupski in merito al ritorno alla guida degli allenamenti del tecnico serbo. "Da fuori - ha detto - sembra che sia cambiato tutto ma in realtà non è così. Abbiamo lavorato bene anche con lo staff. Se siamo andati male in campo è colpa nostra, dovevamo stare sempre sul pezzo ma purtroppo non ci siamo riusciti".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale