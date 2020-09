Skriniar parla chiaro: "Futuro? Stanno scrivendo di tutto, ma io ho un contratto con l'Inter"

vedi letture

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha palato al sito ufficiale della Nazionale slovacca, sul premio di miglior calciatore slovacco dell'anno: "Sono molto felice per questo premio. Peccato solo che la notizia sia arrivata dopo la finale di Europa League. Panchina all'Inter? La mia situazione non è mai cambiata perché in fondo ho saltato solo le ultime cinque o sei partite. Giusto che Conte faccia le sue valutazioni. Non credo che un allenatore preferisca uno al posto di un altro, semplicemente ha a disposizione 25-30 giocatori e di volta in volta compie delle scelte. Voto alla stagione? Molto positiva se guardiamo ai risultati e alle stagioni precedenti. Dispiace però non aver portato a casa un trofeo. Interessamenti dei grandi club per me? Stanno scrivendo di tutto. Quando una big è interessata a te ovviamente fa sempre un piacere, ma ripeto che oggi sono un calciatore dell'Inter e ho un contratto valido con il club per altri tre anni. Futuro? Spero di poter vincere l'europeo con la Slovacchia. A livello di club, penso solo a dare il massimo ogni volta".