Solo due emozioni ma Roma-Inter è 1-1 al 45'. E la Juve ringrazia Spinazzola

Roma-Inter 1-1 al 45'

De Vrij segna una volta e mezzo. Una alle spalle di Lopez, mezza dietro quelle di Handanovic. Così la gara dell'Olimpico, dopo 45', è sull'1-1. La prima è un'incornata in cielo, la seconda una scivolata disperata per salvare la conclusione di Spinazzola. la Roma che parte in versione gasperiniana: pressing alto, difesa verticale e già Handanovic sotto stress. L'Inter forse non se l'aspetta e con Lukaku in panchina, visto che giocano ancora Sanchez e Lautaro come contro la Spal, nei primi minuti il pallino è giallorosso. Al nono la prima occasione: angolo, Handanovic va a farfalle ma Mancini si libera da De Vrij e spinge il pallone di poco a lato. L'antico adagio del gol sbagliato-gol subito è sillogismo che stasera funziona: prima occasione e l'Inter segna, al quindicesimo. Sanchez sprinta, conquista un angolo, lo va a battere e De Vrij segna il diciottesimo gol di testa dei nerazzurri in stagione, svettando in mezzo a Kolarov e Spinazzola.

La Roma reagisce, l'Inter gioca in ripartenza. E' il leit motive dei minuti che seguono: la Roma riprende il filo conduttore della sua partita. Tanta intensità, pressing a tutto campo, solo che Mkhitaryan inizia con le polveri bagnate e quelle di Dzeko paiono alluvionate. Handanovic fa il libero d'altri tempi, imposta e serve un tocco di prima dei mediani per lanciare le frecce avanzate. Sanchez è ispirato, Lautaro men che meno invece. L'Inter fatica a uscire, in mezzo e fuori dal campo, la gara prosegue avanti mossa, mai lineare. Fiammate mai ricucite davanti, poco spettacolo. Poi una luce, giallorossa: l'azione riparte da un intervento poi rivisto al VAR di Kolarov su Lautaro. Manovra orchestrata, la palla finisce sul piede di Spinazzola, conclusione e scivolata di De Vrij. Stavolta nella sua porta. Ed è 1-1 al 45'.