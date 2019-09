SONDAGGIO TMW - Arriva il derby di Milano: chi trionferà a San Siro?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chi vincerà il derby di Milano? Inter e Milan, per motivi diversi, vanno alla caccia di un successo molto importante nella stracittadina numero 171: i rossoneri vanno a caccia di tre punti importanti per continuare la propria crescita, mentre i nerazzurri devono riscattare il deludente pari dell'esordio in Champions League. Oltre ai motivi di classifica, c'è ovviamente il diritto di vantarsi per le prossime 19 partite: Diavolo contro Biscione, chi la spunterà? Oggi si parte! Votate il sondaggio di TuttoMercatoWeb.com .