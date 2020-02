vedi letture

sondaggio Chi è adesso la favorita per lo Scudetto 2019/2020?

Chi è adesso la favorita per la vittoria della Serie A 2019/2020? L'interrogativo si pone dopo la vittoria della Lazio contro l'Inter, dopo una lotta per lo Scudetto più agguerrita che mai. E' sfida a tre ma chi, per i lettori di Tuttomercatoweb.com, è in pole per vincere? La Juventus che, nonostante le critiche, è comunque prima in solitaria? Oppure i biancocelesti, che sulle ali dell'entusiasmo possono compiere l'impresa? O l'Inter, che una volta che i nuovi voluti da Conte si integreranno, si dimostrerà la più completa?