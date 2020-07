sondaggio Come giudicate la prima stagione all'Inter di Antonio Conte?

Come giudicate la prima stagione all'Inter di Antonio Conte? E' il titolo del nostro nuovo sondaggio, lanciato all'indomani della sconfitta contro il Bologna che di fatto - a otto giornate dalla fine - ha estromesso i nerazzurra dalla corsa verso il titolo. Queste le alternative.

1) Positiva. Con lui l'Inter ha migliorato la classifica

2) Da 6 in pagella. Trend positivo ma nessuna svolta rispetto alla gestione Spalletti

3) Negativa. Ci si aspettava molto di più in Serie A, in Champions e in Coppa Italia

4) Giudizio ancora sospeso in attesa della fine della stagione

5) Accettabile. Con Conte l'Inter ha posto le giuste basi per il futuro

