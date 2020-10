sondaggio Dodici punti in quattro partite. Questo Milan è da Scudetto?

"12 punti in 4 partite. Questo Milan è da Scudetto?" E' la domanda che vi poniamo nel nostro ultimo sondaggio. Dopo la vittoria nel derby, il Milan di Pioli ha confermato ancora una volta il suo trend positivo e al momento guida la classifica di Serie A a punteggio pieno. Ma secondo voi i rossoneri potranno lottare fino alla fine per la conquista del titolo?

1) Si, il derby ha confermato che questa squadra può battere chiunque

2) No, non ha la rosa adeguata per combattere fino alla fine per il titolo

