SONDAGGIO TMW - I lettori concordi: il ritorno di Ibra sarà una delusione

Zlatan Ibrahimovic sarà una delusione totale al Milan. Tra quattro opzioni a disposizione, gli oltre 3700 votanti del sondaggio di Tuttomercatoweb.com si sono espressi in modo chiaro. Il 41,53% delle preferenze ha votato negativamente sull'esito dell'avventura rossonera bis di Ibra. Per il 28,75% poi supererà sì i 10 gol ma non risalirà la china. Chi crede nel miracolo? Pochissimi. A un super Ibrahimovic col Milan nuovamente in Champions League credono solo meno dell'8% dei votanti.