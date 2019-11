Il mercato di gennaio si avvicina e Zlatan Ibrahimovic sembra intenzionato a tornare in Europa: dopo aver abbandonato in modo "pittoresco" la MLS ("tornare a guardare il baseball"), lo svedese sta analizzando le varie opzioni a propria disposizione. Vi chiediamo un pronostico: quale sarà la meta dello svedese per gli ultimi sei mesi della stagione? Tra speranze italiane e possibilità estere, il Tottenham si è tolto dalla corsa.

- Bologna: il richiamo di Mihajlovic è troppo forte

- Milan: tornare per essere ancora decisivo in rossonero

- Malmoe: dopo tanto girovagare, un anno a casa propria

- Napoli: con l'addio di Mertens, Ancelotti lo chiamerà

- Altre destinazioni: con lui non si sa mai...