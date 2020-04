sondaggio Meglio provare a finire i campionati o annunciare la conclusione anticipata?

È questo il dilemma. In piena emergenza Coronavirus, il calcio italiano studia il da farsi e pensa alle soluzioni per quando si potrà tornare a giocare. A tal proposito, come sondaggio della settimana vi chiediamo la vostra opinione. Meglio provare a finire i campionati o annunciare subito la conclusione anticipata? Di seguito le opzioni per il voto.

- Finire i campionati, a patto di chiudere entro il 30 giugno

Finire i campionati, anche a costo di giocare in estate

Meglio annullare la stagione e ripartire dalla prossima