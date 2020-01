© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fine anno è tempo di bilanci. Così Tuttomercatoweb.com si rivolge ai suoi lettori per chiedere un giudizio anche sulla trattativa che resterà agli annali di questo 2019. Quale è stata, a vostro avviso? In calce il link per votare con tutte le opzioni. E' Allegri che lascia la Juventus e Sarri nuovo tecnico bianconero? O Conte all'Inter? Tra le opzioni ci sono anche il ritorno di questi giorni di Ibrahimovic al Milan, quello di Buffon alla Juventus oppure delle storie che finiscono come Icardi, De Rossi e Totti. Infine l'esonero di Ancelotti e la Juventus che prende De Ligt.