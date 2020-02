© foto di Luca Tumminello

Si è chiuso, senza grossi colpi di coda, il mercato invernale della Serie A 2019/20: una Fiorentina attivissima ha animato le ultime 72 ore con arrivi del calibro di Kouamè, Amrabat, Agudelo, Igor e Duncan, ma il supercolpo era arrivato pochi giorni prima, con lo sbarco di Christian Eriksen a Milano per vestire la maglia nerazzurra dell'Inter. Grande protagonista anche il Napoli, con colpi per il presente e per il futuro: dopo aver aggiunto subito Demme e Lobotka, De Laurentiis ha bloccato per giugno Rrhamani e inserito anche Politano in rosa. Menzione d'onore per l'Atalanta, che con un lavoro di valorizzazione straordinario ha incassato 70 milioni con giocatori già fuori dalla rosa di Gasperini. Di seguito le opzioni per votare chi è la regina d'inverno sul mercato:

Atalanta

Fiorentina

Inter

Napoli

