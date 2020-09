Soriano 2, Parma 2-0 dopo 45': Bologna in controllo, debole reazione degli ospiti

Termina con il netto vantaggio del Bologna il primo tempo del derby dell'Emilia in corso di svolgimento al Dall'Ara di Bologna: per i felsinei inizio non semplice ma una volta ritrovate le giuste misure, ecco arrivare i gol. Li segna entrambi Roberto Soriano, grande protagonista della prima frazione: per gli ospiti diverse occasioni, ma ancora zero gol. Non certo l'inizio di gara che avrebbe sognato il neopresidente ducale Kyle Krause.

Inizio turbo del Parma, che nei primi quattro minuti va due volte a tu per tu con Skorupski grazie ad una iniziativa personale di Gervinho, sul quale salva Tomiyasu in spaccata disperata e poi con un'azione corale iniziata da Dezi, rifinita da Karamoh e conclusa con poca decisione da Brugman, che si fa intercettare la conclusione dal portiere polacco. Al contrario, il Bologna passa al primo vero tiro in porta: angolo da sinistra battuto teso, torre di Danilo e inserimento vincente sul secondo palo di Soriano, che firma il primo gol stagionale rossoblù. Al trentesimo, ecco il secondo: palla recuperata alta dalla squadra di Mihajlovic, l'italotedesco si accentra dopo un rimpallo su Hernani e prova il destro a girare, che gode anche di una deviazione di Bruno Alves, diventando imparabile per Sepe. Il Parma tenta di alzare il baricentro ma sbaglia tanto dal punto di vista tecnico, così è ancora il Bologna a rendersi pericoloso sui tanti spazi concessi dalla lenta retroguardia ospite. Si va al riposo sul doppio, meritato, vantaggio per i rossoblù.