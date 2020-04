Sorpresa Lazio: Lotito pensa di regalare a Inzaghi il colpo Lorenzo Insigne

Sorpresa Lazio. Tuttosport oggi in edicola racconta che l'obiettivo nuovo per il club di Claudio Lotito sarebbe Lorenzo Insigne. Sfumato Olivier Giroud, il presidente biancoceleste vorrebbe regalare a Simone Inzaghi un attaccante di valore. Il costo è proibitivo, non meno di sessanta milioni di euro, e anche l'ingaggio frena il sogno (5 milioni a fronte di 3,5 più bonus come tetto biancoceleste). Però il club capitolino proverà a tentare Insigne col progetto, con un futuro in Champions, con la possibilità di giocare in attacco con l'amico Ciro Immobile.