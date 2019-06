Sorrentino: "Torino è casa mia. Per i granata accetterei qualsiasi cosa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Sorrentino ai microfoni di Sky: "Sicuramente la voglia di continuare c'è ed è anche tanta. Ma è chiaro che per continuare bisogna avere una squadra, altrimenti diventa complicato".

Ritorno al Torino nel ruolo di vice Sirigu?

"Torino è casa mia e per Torino accetterei qualsiasi cosa. È chiaro che ho sempre giocato e vorrei sempre giocare. Ma a Torino vivono i miei figli, sono tifoso del Torino col quale ho debuttato in A e in B..."