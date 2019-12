© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il sorteggio degli ottavi di Champions League a Nyon sorride alla Juventus, che evita avversarie complicate come BVB, Real Madrid, Chelsea e Tottenham e pesca l'Olympique Lione. Un sorteggio sulla carta più che alla portata per i bianconeri, con anche la storia che è tutta dalla parte degli uomini di Maurizio Sarri. In passato, infatti, bianconeri e transalpini si sono affrontati 4 volte, col bilancio che è tutto a favore della Juventus (3 vittorie e 1 pareggio). Nello specifico, da ricordare il doppio incrocio del girone Champions del 2016/2017 (un successo e un pareggio) e la doppia sfida del 2013/2014 ai quarti di Europa League (due successi bianconeri).