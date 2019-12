Potrebbe essere un turno comodo per l'Inter di Antonio Conte. Perché nell'urna delle non teste di serie non si trovano avversari di altissima levatura, escludendo la Roma che però non può essere incrociata per una questione di Federazione, almeno fino agli ottavi di finale. Così i nomi da evitare sono sostanzialmente quattro: il Wolverhampton che ha eliminato il Torino nei preliminari e che sta facendo un altro ottimo campionato in Premier League, l'Eintracht Francoforte finalista nella passata stagione e che ha già eliminato i nerazzurri nel momento della grana Icardi, il Bayer Leverkusen spedito fuori dalla Champions a causa della Juventus e lo Shakhtar Donetsk che, a Kharkiv, è sempre una brutta gatta da pelare (e che ha già vinto a San Siro in questa stagione.

Sicuramente meglio più sereni gli altri accoppiamenti, in particolare con Cluj e Ludogorets, oppure l'APOEL di Nicosia che è comunque andata vicina a battere l'Ajax nei playoff di Champions League. Da copertina l'eventuale sfida fra allenatori con i Rangers di Glasgow, perché di fronte ci sarebbe Steven Gerrard.