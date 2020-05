Spadafora a Gravina: "Non voglio essere il becchino del calcio. Farò di tutto per ripartire"

Nell’intervista al Corriere della Sera, durante la quale ha affrontato sia il tema della ripresa del campionato che quello dei protocolli sanitari) il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha risposto alle parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina che nei giorni scorsi aveva dichiarato di non voler essere lui il ‘becchino del calcio’. Un ruolo che potrebbe spettare al Ministro? “Assolutamente no - ha dichiarato -, farò di tutto per ripartire. Se il governo sarà costretto, spero di no, a stabilire che non ci sono le condizioni il mio sforzo sarà duplice: limitare i danni economici per le società e sostenere tutto il mondo dello sport. Tra risorse ordinarie e straordinarie investiremo circa 1 miliardo per il settore nel suo complesso”