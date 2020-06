Spadafora: "Calcetto? Mi appello al CTS. Spero il 25 si possa ripartire almeno in alcune Regioni"

Quando riparte il calcetto? Ospite di Porta a Porta su RaiUno, il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha così risposto: “Ha messo un dito nella piaga. Mi appello al CTS perché guardi con attenzione il tema, che è semplice: il ministro della Salute, Speranza, vuole giustamente che si mantenga il principio del distanziamento, l’unico che abbiamo chiesto agli italiani di rispettare. Nel calcetto, come in tutti gli sport di contatto, non è possibile. Però, dato che la curva epidemiologica sta dando risultati positivi, mi auguro che il 25 giugno ci si possa mettere attorno a un tavolo con le Regioni. Se non riusciremo ad aprire in tutta Italia proveremo a fare un discorso differenziato per regioni”.

Due terzi dell’Italia vivono una situazione tranquilla.

“Esatto. Potrebbe essere quella la soluzione, o almeno sarà la direzione verso cui mi muoverò io”.