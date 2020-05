Spadafora: "Infastidito da chi getta benzina sul fuoco. Dimissioni? Chi lo dice è male informato"

Lunga intervista alle colonne del Corriere della Sera per il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Al centro dell’attenzione la ripresa del campionato, il tema dei protocolli sanitari, una risposta a Gabriele Gravina, ma non solo. Il Ministro ha voluto rispondere anche alle critiche e alle voci circolata in merito alle sue possibili dimissioni: “Il fastidio è verso qualche dirigente sportivo o politico che butta benzina sul fuoco, mostrando una mancanza di unione di intenti. Nessuno tra i politici che mi attacca vorrebbe essere al mio posto. Dimissioni? No, andrò via quando finirà l’esperienza di governo. Chiunque auspica qualcosa di diverso è male informato”.