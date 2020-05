Spadafora: "Presto metteremo mano a una riforma vera del mondo dello sport"

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in una diretta Facebook sul proprio profilo, ha parlato di molti argomenti, tra i quali quello di una possibile riforma dello sport in Italia: "Il mio primo impegno, superate le prossime settimane e portato a casa il risultato di aver messo in sicurezza tutte le realtà sportive, sarà quello di mettere mano a una riforma vera del mondo dello sport. Durante questo lockdown sono emersi molti dei problemi e delle difficoltà che il mondo dello sport ha da sempre e che in tempi normali nessuno ha mai affrontato".