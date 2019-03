© foto di J.M.Colomo

Il ct della Spagna Luis Enrique ha commentato in sala stampa l'elenco dei convocati per le sfide contro Norvegia e Malta: "Quelli che ho chiamato sono i giocatori che ritengo migliori per le due gare che ci aspettano. Isco? Non parlo dei giocatori che non ci sono. Detto questo, ho una pre-lista di 62 giocatori e sono tutti papabili. Ceballos e Asensio? Ci fidiamo totalmente di loro, anche se ovviamente mi piacerebbe che i calciatori spagnoli giocassero più minuti. Se per me si tratta di una rivoluzione? E' un termine brutto, preferisco evoluzione. Fabian Ruiz? Sta crescendo tantissimo. Ha un tiro bestiale e abbiamo voglia di vederlo con noi".