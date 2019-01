SPAL-Bologna, le formazioni: subito Viviano, Inzaghi rinuncia a Santander

© foto di Federico Gaetano

Subito i guantoni da titolare per Emiliano Viviano, tornato in Italia in questa sessione di mercato e oggi a difesa dei pali della SPAL dal primo minuto contro il Bologna, sua ex squadra. Negli estensi, Semplici preferisce Bonifazi a Cionek in difesa e Valdifiori a Schiattarella in mediana, nel suo classico 3-5-2.

Inzaghi, invece, mischia le carte del suo Bologna: dal 3-5-2 a quello che sembra a tutti gli effetti un 4-3-3, senza un vero centravanti. Sarà infatti Rodrigo Palacio a guidare l'attacco dei felsinei, affiancato nel tridente da Orsolini e dal nuovo arrivo Sansone. A proposito di volti nuovi, si vede dal primo minuto anche Soriano in mediana.

Ecco le formazioni ufficiali di SPAL-Bologna.

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Valdifiori, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Leonardo Semplici.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Sansone, Palacio, Orsolini. Allenatore: Filipppo Inzaghi.