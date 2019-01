SPAL, Colombarini: "Lazzari-Napoli? Non solo, 25mln cifra adeguata"

© foto di Federico Gaetano

Attraverso le frequenze di Radio CRC è intervenuto Simone Colombarini, patron della SPAL che ha commentato l'interesse del Napoli per Manuel Lazzari: “Non so se è successo qualcosa in queste ultime ore. Il nostro direttore sportivo è a Milano, su Lazzari non c’è solo il Napoli. Non c’è da parte nostra né la volontà di cederlo adesso, né la necessità di cederlo in futuro. Certo - ha ammesso - di fronte offerte importanti non siamo nelle condizioni di fermare un giocatore che merita piazze in grado di puntare a obiettivi più importanti. La cifra a cui non direi di no? In questo momento la vedo difficile. A gennaio è difficile che si muova, noi non vogliamo privarcene. Il prezzo a giugno lo fa il mercato. Io leggo sui giornali di una valutazione tra 20-25 milioni, mi sembra adeguata", ha detto.