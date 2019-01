© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

SPAL-Bologna finisce in parità e non poteva essere altrimenti. Al di là dell'andamento della gara, estensi e rossoblù sono infatti le squadre col peggior feeling con la vittoria del nostro campionato, almeno a livello temporale. La SPAL, infatti, non vince dal 20 ottobre, 2-0 all'Olimpico contro la Roma: un risultato che fece rumore, ma non ha portato benissimo agli uomini di Semplici. Bisogna tornare ancora più indietro, invece, per trovare un successo del Bologna: i tre punti sono arrivati per l'ultima volta il 30 settembre, 2-1 in casa contro l'Udinese. Arrivati alla 20^ giornata, i felsinei sono la squadra con la serie più lunga di partite senza vittorie del nostro campionato. Seguiti, appunto dalla SPAL.