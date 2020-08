SPAL-Fiorentina, le formazioni ufficiali: esordiscono dal 1' Cuellar e Agudelo. C'è Vlahovic

vedi letture

La prima partita domenicale della 38^ ed ultima giornata di Serie A mette di fronte SPAL e Fiorentina, entrambe con nessun obiettivo da giocarsi, al Mazza. Fischio d'inizio alle ore 18. I due allenatori presentano molte sorprese: Iachini sceglie tra gli altri Ceccherini e Igor dietro e Agudelo, al debutto da titolare in viola, a centrocampo. Davanti Chiesa con Vlahovic e non Cutrone. Anche Di Biagio lancia diverse novità: tra i pali c'è Thiam, in difesa si rivede di nuovo Fares e davanti c'è il 2001 Cuellar per la prima volta titolare, al posto di Petagna. Prendono parte gli ex della gara Tomovic e Dabo. Di seguito le formazioni ufficiali.

SPAL (4-4-1-1): Thiam; Tomovic, Vicari, Bonifazi, Fares; D'Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia; Valoti; Cuellar.

Allenatore: Luigi Di Biagio.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Igor; Lirola, Agudelo, Pulgar, Duncan, Venuti; Vlahovic, Chiesa.

Allenatore: Giuseppe Iachini.