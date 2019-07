© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergio Floccari, attaccante della SPAL, ha parlato ai microfoni di Sky Sport direttamente dal ritiro della squadra estense: "Ferrara è una piazza bella, c'è molta passione e amore verso la squadra: tutti tifano la SPAL. Allo stesso tempo però puoi lavorare comunque in maniera serena. Il gol alla Juve (quello decisivo per la vittoria nella scorsa stagione, ndr) è arrivato in una giornata molto particolare, si respirava un'aria unica. La vittoria ci ha uniti e ha stimolato il senso d'appartenenza di tutti, non solo di chi era allo stadio ma dei cittadini tutti".