© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di SPAL-Genoa, posticipo che chiude il 13° turno di serie A. Mister Semplici ritrova Di Francesco, che affiancherà Petagna e Strefezza in attacco. In difesa assenti Cionek e Tomovic, dentro Felipe e Vicari con Reca e Sala sulle fasce. Nel Genoa invece non c'è Pandev: davanti Lerager e Agudelo a supporto di Pinamonti. Criscito torna titolare, in mezzo al campo Cassata, Radovanovic e Sturaro.

SPAL (4-3-3): Berisha, Sala, Vicari, Felipe, Reca; Missiroli, Valdifiori, Kurtic; Di Francesco, Petagna, Strefezza

Genoa (4-3-2-1): Radu; Ghiglione, Zapata, Romero, Criscito; Cassata, Radovanovic, Sturaro; Lerager, Agudelo; Pinamonti