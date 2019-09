SPAL, i voti al mercato: dubbi sulle fasce, in entrata si poteva fare di più

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si poteva fare di più. Soprattutto in entrata: la SPAL, dopo le due salvezze consecutive, tiene dritta la barra, non alza l'asticella. E sulle fasce rischia qualcosa: la cessione di Manuel Lazzari era inevitabile, ha fruttato il giusto, s'inserisce in un quadro di partenze coerente con le necessità della rosa a disposizione di Leonardo Semplici. Però l'esterno non è stato sostituito a dovere: Marco D'Alessandro è partito bene, ma concede parecchio in fase difensiva, Jacopo Sala non viene da stagioni esaltanti. A sinistra ci si è messa la sfortuna: Mohamed Fares è stato inseguito a lungo e ora è ai box. Per tappare la falla è arrivato Arkadiusz Reca: da rivedere, dopo i pochi minuti con l'Atalanta. In difesa, però, manca qualcosa. E in attacco la conferma di Andrea Petagna è stata una buona mossa, ma la partenza di Mirco Antenucci non va presa a cuor leggero: Paloschi e il nuovo arrivo Federico Di Francesco dovranno dividersi le responsabilità. In sintesi, l'ossatura c'è, ma restano anche i dubbi.

Operazioni in entrata, VOTO 5

Jacopo Sala (Sampdoria)

Arkadiusz Reca (Atalanta)

Nenad Tomovic (Chievo Verona)

Karlo Letica (Club Brugge)

Federico Di Francesco (Sassuolo)

Alessandro Murgia (Lazio)

Marco D'alessandro (Atalanta)

Etrit Berisha (Atalanta)

Davide Mazzocco (Padova)

Mohamed Fares (Hellas Verona)

Mattia Valoti (Hellas Verona)

Igor (Red Bull Salisburgo)

Operazioni in uscita, VOTO 6

Federico Viviani (Livorno)

Sauli Väisänen (Chievo Verona)

Alfred Gomis (Dijon)

Pasquale Schiattarella (Benevento)

Michele Cremonesi (Venezia)

Mattia Vitale (Frosinone)

Mirko Antenucci (Bari)

Filippo Costa (Napoli)

Manuel Lazzari (Lazio)

Davide Mazzocco (Pordenone)

Éverton Luiz (Real Salt Lake)