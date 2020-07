SPAL-Inter, le formazioni ufficiali: Eriksen titolare dopo le due panchine consecutive

vedi letture

Da una parte la SPAL ultima in classifica che proverà ad onorare al meglio il proprio finale di stagione, dall'altra l'Inter che vincendo potrebbe effettuare il doppio sorpasso su Lazio e Atalanta e portarsi a -6 dalla Juventus.

I padroni di casa si presentano con un 4-4-2 con qualche sorpresa rispetto alle attese: sulla destra in difesa c'è Sala e non Cionek, a centrocampo dentro Dabo al fianco di Valdifiori con Murgia spostato sull'estero. Davanti, la coppia Cerri-Petagna.

In casa nerazzurra Antonio Conte rispetta le indicazioni della vigilia e rilancia Eriksen dal primo minuto dopo 2 panchine consecutive. Il danese, nel 4-3-1-2, giocherà a supporto della coppia d'attacco Sanchez-Lautaro. In difesa turno di stop per De Vrij, al centro della linea a 3 c'è Ranocchia.

Queste le formazioni ufficiali della sfida delle 21.45:

SPAL (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Reca; Murgia, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, Petagna

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez