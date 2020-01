SPAL, la prima dopo la sosta invernale sorride (quasi) sempre a Semplici

Negli ultimi cinque anni, i biancazzurri hanno collezionato un bottino positivo nella prima gara dopo la pausa. Il Verona è avvisato

Una sconfitta, due vittorie e altrettanti pareggi. Da quando Leonardo Semplici siede sulla panchina della SPAL, è questo il ruolino di marcia che accompagna i biancazzurri se si analizzano i risultati della prima gara disputata dopo la sosta invernale. Un trend positivo che lascia ben sperare i tifosi estensi in vista della sfida contro il Verona di domenica pomeriggio, appuntamento cruciale per il cammino dei ferraresi verso la salvezza. Di seguito, gli esiti della gare disputate dalla SPAL dopo la pausa invernale negli ultimi cinque anni, dalla stagione 2015/2016 a quella 2018/2019:

SPAL-REGGIANA 0-1 (19^ giornata della Serie C girone B 2014/2015) – Il primo gennaio di Leonardo Semplici alla guida della SPAL inizia con un passo falso. Il tecnico toscano infatti, che venne chiamato per risollevare le sorti della squadra in classifica, complice una posizione abbastanza pericolante creatasi sotto la gestione Brevi, inaugurò il nuovo anno con una sconfitta. Davanti al pubblico del Paolo Mazza a fare festa fu la Reggiana di Colombo, con Siega che al 42’ siglò il gol vittoria. Al termine di quella stagione, la SPAL finì il proprio campionato al quarto posto, sfumando per un soffio il traguardo dei play-off promozione.

TUTTOCUOIO-SPAL 0-2 (17^ giornata della Serie C girone B 2015/2016) - Per i biancazzurri, quella 2015/2016 fu la stagione della storica promozione in Serie B dopo 23 anni dall’ultima volta. Nel corso di quel campionato, la SPAL si dimostrò un vero e proprio rullo compressore, capace di asfaltare buona parte delle pretendenti che trovò lungo il suo cammino. In quel biennio, la ripresa dopo la pausa invernale portò con sé un facile facile 0 a 2 in trasferta ai danni del Tuttocuoio, grazie alle reti nella ripresa di Gianmarco Zigoni al 49’ e di Mirco Spighi al 96’.

SPAL-BENEVENTO 2-0 (22^ giornata della Serie B 2016/2017) – Ad aprire il 2016 della SPAL ci pensò una vittoria secca per 2 a 0 contro il Benevento, compagine che al termine di quella stagione sarebbe stata promossa insieme agli estensi in Serie A. Al Paolo Mazza, i campani di Baroni vengono liquidati con un gol per tempo e in entrambe le circostanze è protagonista assoluto Pasquale Schiattarella in versione assist-man. La prima rete la segna di testa Francesco Vicari al 43’, mentre la seconda passa per un’incornata vincente di Sergio Floccari al 90’. Tra le altre cose, quella dell’attaccante fu la prima marcatura con la maglia biancazzurra. Niente male come biglietto da visita.

UDINESE-SPAL 1-1 (21^ giornata della Serie A 2017/2018) – Tornata in Serie A a distanza di 49 anni dall'ultima volta, dopo la consueta sosta invernale, la SPAL pareggia a Udine e porta a casa un punto che si rivelerà fondamentale per la classifica finale. Al colpo di testa di Samir all’11’ risponde nel secondo tempo sempre Sergio Floccari, che al 49’ mette in rete la sfera dopo un suggerimento di Mirco Antenucci e fissa il risultato sul pareggio. Si comincia a intravedere la strada giusta verso la storica salvezza in massima serie dei ferraresi, che anche in questa occasione iniziano il mese di gennaio da imbattuti.

SPAL-BOLOGNA 1-1 (20^ giornata della Serie A 2018/2019) – Il derby è sempre il derby e, davanti ai propri tifosi, la SPAL trova un pari importante contro i cugini del Bologna. Dopo l’iniziale vantaggio di Rodrigo Palacio al 24’, è il colpo di testa di Jasmin Kurtic al 63’ che ristabilisce la parità tra le due forze in campo, tenendo così a debita distanza i rossoblù di Inzaghi, che in quel periodo stavano attraversando un periodo di crisi profonda e duratura, tale da costare al tecnico emiliano la panchina. A fine stagione, sia SPAL che Bologna si salvarono. I felsinei con un inaspettato decimo posto, i ferraresi con una tredicesima posizione finale che ancora oggi rimane un risultato davvero straordinario.