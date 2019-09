SPAL-Lazio, i voti ai tecnici: Semplici fa le mosse giuste, Inzaghi no

SPAL-LAZIO 2-1

(63' Petagna, 90'+2 Kurtic; 17' Immobile)

Gara dalle due facce, in quel di Ferrara: la Lazio gioca e segna nel primo tempo, poi spegne l'interrutore ed esce dal capo. Ne approfitta la SPAL, che dopo un primo tempo da rivedere cambia modulo e con i gol di Petagna e Kurtic vince 2-1.

LEONARDO SEMPLICI 7 - Come detto, prima frazione di gioco da dimenticare. La scelta di Reca titolare non paga, e dovrà continuare a cercare un vice-Fares affidabile, o magari dare fiducia all'ex Atalanta, ma sperare in esiti diversi. Capisce però l'antifona: a inizio ripresa cambia l'atteggiamento tattico dei suoi, indovina il cambio di Strefezza, ottiene il risultato sperato e batte il collega.

SIMONE INZAGHI 5 - Ne avrà di cose da dire ai suoi. La squadra va registrata sulle palle inattive: tanti pericoli su Kurtic, e soprattutto il gol di Petagna, lasciato completamente libero di colpire. A guardare il 37 della SPAL segnare indisturbato sono infatti ben tre giocatori. Più in generale, buttare alle ortiche un primo tempo dominato è un peccato capitale che il tecnico laziale non può permettersi. Perde anche nella partita a scacchi: prova a cambiare l'andamento della partita inserendo Correa e Milinkovic, ma lascia in campo Radu in difficoltà dal punto di vista fisico.