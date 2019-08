Fonte: lospallino.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della SPAL, Walter Mattioli, commenta il ko contro l'Atalanta arrivato dopo una clamorosa rimonta subita, da 2-0 a 2-3: "Ci avevamo sperato, perché abbiamo fatto una bellissima partita specialmente nel primo tempo, con delle belle giocate e una bella manovra. Mi spiace perché non meritavamo di perdere, ma sapevamo quanto sarebbe stata difficile, perché loro sono una grande squadra. Per com'era iniziata e per come l'avevamo giocata speravo almeno di portare a casa un punto. La differenza l'hanno fatta la panchina e la preparazione atletica, perché loro andavano fortissimo, sono una signora squadra che tra poco inizierà la Champions League. Noi qualcosina ancora dobbiamo metterla a posto, ma abbiamo fatto una gara talmente bella, specialmente nel primo, che speravo in qualcosa in più. Andare sul 2-0 con l'Atalanta non è facile, sapevo che ci sarebbe stata una reazione".