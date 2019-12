SPAL, Mattioli: "La squadra ha dei valori. Che li dimostrino in campo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dalle pagine de Lo Spallino arrivano alcune dichiarazioni di Walter Mattioli, presidente della SPAL, dopo la sconfitta subita contro l'Inter: "Nel secondo tempo ho visto giocare a calcio, nel primo forse un po' meno, visto che abbiamo cercato solo di difenderci, facendo un po' di fatica. Mi dispiace perché alla fine abbiamo avuto qualche occasione anche noi che è capitata sui piedi di qualcuno che non ha tirato perfettamente. Però ho visto un'altra SPAL e questo mi rincuora. In questa prima parte di campionato abbiamo buttato via tante possibilità e sono d'accordo col patron nel pensare che il gruppo e la squadra ci siano, anche se poi, purtroppo, non abbiamo sfruttato le partite da dentro o fuori, soprattutto in casa nostra. Questo può portare un po' di paura, ma non mi piace nemmeno che questi giocatori ce l'abbiano, visto che la maggior parte di loro sono esperti, con tante partite in Serie A, quindi questo non deve assolutamente accadere. L'importante è crederci, avere la volontà e la grinta, sperando di vedere altre partite come nel secondo tempo contro l'Inter. Non c'è alternativa, è tutto nelle loro mani, perché il valore c'è e lo devono dimostrare".