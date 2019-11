SPAL, Moncini verso il ritorno in B. Lo rivela Gabrielli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente del Cittadella Andrea Gabrielli in un’intervista rilasciata a Telechiara ha rivelato che l’attaccante Gabriele Moncini potrebbe tornare in Serie B, magari per vestire nuovamente la maglia del club veneto dove lo scorso anno ben figurò: “So che Moncini potrebbe tornare in serie B ma saranno in tanti a volerlo. Avendo dimostrato con noi, lo scorso anno, il suo valore, avrà tante squadre disponibili in termini economici ad accaparrarselo. - spiega Gabrielli come riporta Trivenetogoal.it - E noi ovviamente guardiamo anche a questo aspetto”.