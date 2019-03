© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della SPAL Alessandro Murgia, arrivato a gennaio a Ferrara in prestito dalla Lazio, ha parlato al Corriere dello Sport: "Come va? Come uno che si è ritrovato. Ne avevo bisogno. Sono nel posto giusto, nell'ambiente giusto. Abbiamo un obiettivo importante col club. E poi ho il mio obiettivo che è l'Europeo. Ritorno alla Lazio? Non lo so ora, non ci penso davvero. A fine stagione vedremo. La Lazio risponde all'ambizione che è in me, ma è chiaro che voglio anche giocare".