SPAL, obiettivo rinforzare difesa e attacco. Piace Zaza

I biancazzurri si muoveranno con un occhio di riguardo verso il reparto arretrato. Di seguito, tutte le possibili trattative

Dopo la vittoria di Torino, la SPAL è tornata a respirare aria di ottimismo per il prosieguo del suo cammino in campionato, in attesa di rientrare in campo contro il Verona per cercare di dare continuità ai tre punti conquistati contro i granata. Prima di tornare al calcio giocato però – soprattutto per il direttore sportivo Davide Vagnati – è tempo di ragionare in ottica di mercato, con la finestra invernale di riparazione alle porte e la squadra che necessiterebbe di almeno un innesto per reparto, fatta eccezione per la porta, con Berisha promosso a pieni voti. Di seguito, i possibili movimenti in entrata che potrebbero vedere come protagonisti i ferraresi.

DIFESA – Il reparto arretrato biancazzurro è forse quello che richiede maggiore attenzione e investimenti. Ai contributi essenziali di Vicari, Igor, Tomovic e Cionek sarà infatti necessario arrivare ad altri due difensori, che possano completare il reparto, considerando il prezioso apporto di Felipe che però non potrà giocare ogni partita da qui alla fine della stagione. Difficile arrivare a Bonifazi, su cui ci sono già le rivali Parma, Bologna e Fiorentina e per cui il Toro punta a fargli rinnovare il contratto prima di cederlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto, mentre un sondaggio sembra essere stato fatto per Silvestre che è svincolato, in attesa di altre indicazioni più concrete.

CENTROCAMPO – Kurtic, Missiroli, Murgia, Valoti e Valdifiori. La mediana non sembra aver bisogno di forti ritocchi per il prosieguo della stagione – a patto che tutti e cinque rimangano – tant’è che tra le dirette concorrenti alla salvezza ce ne sono poche che possono vantare un centrocampo con questi nomi e questa esperienza, mentre sulle fasce si attendono i rientri di Fares e D’Alessandro. Nonostante ciò, se ve ne sarà l’opportunità, almeno un movimento in questo reparto la SPAL lo farà. Un interesse particolare c’è per il laziale Valon Berisha, giocatore duttile e poco utilizzato da Simone Inzaghi, tant’è che in questa stagione ha collezionato appena due presenze in campionato e quattro in Europa League. Il centrocampista kosovaro è in cerca di una formazione in cui poter trovare spazio per rilanciarsi definitivamente, ma i biancazzurri dovranno battere la concorrenza di Sampdoria e Verona se vorranno convincerlo.

ATTACCO – L’interrogativo è uno solo: chi aiuterà Petagna e Di Francesco davanti? Tra i tanti nomi, oltre a quelli di Caprari, La Mantia e Barrow, negli ultimi giorni è spiccato anche il profilo di Simone Zaza. Il ragazzo piacerebbe sia alla SPAL che al Sassuolo e non starebbe passando un periodo idilliaco con Mazzarri al Torino, motivo per cui le due compagini emiliane starebbero sondando il terreno per ingaggiarlo in vista del girone di ritorno. Molto dipenderà sicuramente da quanto i ferraresi riusciranno a monetizzare dalle eventuali cessioni invernali (Jankovic e Moncini i principali indiziati per salutare Ferrara) – obiettivo primario prima di gettarsi sull’ingaggio di altre pedine – visto che la stessa dirigenza spallina non ha nascosto di guardare con grande accuratezza il portafogli, cercando la giusta occasione per fare un acquisto che possa sposarsi bene con il progetto tecnico di Leonardo Semplici. Piace anche Leonardo Mancuso dell’Empoli, attaccante classe 1992.