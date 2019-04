SPAL, per Petagna si muovono Eintracht, Atletico Madrid e Leicester City

Mezza Europa in movimento per Andrea Petagna, uno degli under 25 più prolifici d'Europa. Stando alla Nuova Ferrara, il centravanti è stato seguito al Mazza da emissari di Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid e Besiktas. È emersa anche un'ipotesi Tottenham, che non ha però trovato conferme. Per quanto riguarda l'Eintracht, è concreta la possibilità di perdere le stelle del proprio reparto offensivo, mentre l'Atletico deve rifondare visto l'addio certo di Diego e quello probabile di Kalinic. Sul quotidiano emiliano si parla anche di Leicester City, che metterebbe sul piatto 20 milioni, ma anche di interessi da una società russa, non meglio specificata.