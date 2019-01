SPAL, Petagna: "Col Bologna non sarà facile. Tre punti fondamentali"

Andrea Petagna, attaccante della SPAL, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club ferrarese in vista della partita contro il Bologna: "Fa sempre piacere incontrare i tifosi che sono la nostra linfa e ci trascinano sia in casa che fuori. Domenica sarà una partita molto importante per noi, dobbiamo cercare di tornare alla vittoria e di fare questi benedetti tre punti fondamentali per la salvezza. Ci stiamo allenando bene e stiamo ascoltando il nostro allenatore. Il Bologna si è rinforzato e difende molto bene ma con la cattiveria possiamo portare a casa il risultato".