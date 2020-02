vedi letture

Spal, Petagna: "Il decimo gol non basta, ho la responsabilità di questa squadra"

Dopo la sconfitta subita contro la Juventus, Andrea Petagna ha affidato ad Instagram il suo commento: "Metterci l’anima non basta. Fare goal, il decimo in stagione, non basta. Ho la responsabilità di questa squadra. Devo fare di più e non abbiamo più tempo per sbagliare... ".