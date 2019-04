© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Petagna è stato l’acquisto più oneroso per la SPAL. Prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni in caso di salvezza e cinque anni di contratto. Un investimento importante, pienamente ripagato in una stagione ricca di soddisfazioni personali per l’attaccante ceduto in estate dall’Atalantq al club ferrarese. Gli estimatori non mancano, ma la strada sembra tracciata. Il futuro di Petagna, salvo clamorose offerte, sarà ancora alla SPAL. Per continuare a crescere insieme. Il matrimonio continua...